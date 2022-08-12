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В уральском приюте для животных нашли трупы собак и антисанитарию

В уральском приюте для животных нашли трупы собак и антисанитарию

Сегодня, 13:31
Фото: 1MI
В приюте «Арсенал» на Урале нашли трупы собак, дырявые миски и антисанитарию. Директор ПКС не согласна с обвинениями общественности.

Пункт кратковременного содержания собак посетили зооволонтёры. Среди их находок оказались мертвые щенки и другие нарушения. Общественники всё зафиксировали на видео, которое отправили в СМИ.

Директор благотворительного фонда рассказала, что на кухне обнаружилось множество грязи, помойка с мертвым животным и мусор. После увиденного спонсор расторг контракт с ПКС, а волонтёры обследовали всё, что возможно.

Управляющая приютом отрицает множественные нарушения в учреждении. С её слов, состояние животных контролируют ветврачи, вода меняется вовремя, а в помещениях соблюдаются все санитарные условия. Также она утверждает, что 1⁄3 собак удаётся раздать желающим.

После публикации видеозаписи общественников директор приюта кратковременного содержания прислала в СМИ фотографии того, что в помещениях был наведен порядок, пишет Е1.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Новости УрФО#Собаки#Животные#Приют#Приют для животных#Собачий приют
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