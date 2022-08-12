В уральском приюте для животных нашли трупы собак и антисанитарию

Пункт кратковременного содержания собак посетили зооволонтёры. Среди их находок оказались мертвые щенки и другие нарушения. Общественники всё зафиксировали на видео, которое отправили в СМИ.
Директор благотворительного фонда рассказала, что на кухне обнаружилось множество грязи, помойка с мертвым животным и мусор. После увиденного спонсор расторг контракт с ПКС, а волонтёры обследовали всё, что возможно.
Управляющая приютом отрицает множественные нарушения в учреждении. С её слов, состояние животных контролируют ветврачи, вода меняется вовремя, а в помещениях соблюдаются все санитарные условия. Также она утверждает, что 1⁄3 собак удаётся раздать желающим.
После публикации видеозаписи общественников директор приюта кратковременного содержания прислала в СМИ фотографии того, что в помещениях был наведен порядок, пишет Е1.