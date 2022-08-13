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13-летний подросток в очках нашёлся в Нижнем Тагиле

13-летний подросток в очках нашёлся в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:29
Фото: 1MI
Мальчик, который пропал 13 августа, нашёлся в этот же день в Нижнем Тагиле.

Полицейские обнаружили подростка в центре города, живым и невредимым. Со слов потерявшегося, за ним должен был заехать отец. Илья Семёновых пошёл навстречу родителю, но заблудился. Причина — плохое знание района после переезда на новое место жительства. Так и дошёл до центральной части Нижнего Тагила, где был обнаружен. Оперативным группам дали отбой на проведение поисково-спасательных мероприятий, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское» редакции TagilCity.ru.

Напомним, что мальчик потерялся сегодня, 13 августа. Около 12 часов дня его мать написала заявление в полицию. Телефона у Ильи с собой не было, так как он потерял его неделю назад, из-за чего остался без связи. Объявление о пропаже разместили волонтёры Лиза Алерт.

13-летний подросток в очках пропал в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#Полиция#Ребенок#Нашелся#Эксклюзив
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