13-летний подросток в очках нашёлся в Нижнем Тагиле

Напомним, что мальчик потерялся сегодня, 13 августа. Около 12 часов дня его мать написала заявление в полицию. Телефона у Ильи с собой не было, так как он потерял его неделю назад, из-за чего остался без связи. Объявление о пропаже разместили волонтёры Лиза Алерт.