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13-летний подросток в очках пропал в Нижнем Тагиле

13-летний подросток в очках пропал в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:43
Фото: 1MI
13-летний Илья Семёновых пропал в Нижнем Тагиле. С мальчиком нет связи с 13.08.22. Отличительная черта — носит очки.

Мальчик родился в 2009 году. Его рост — 160 сантиметров, худой. Волосы короткие тёмно-русого цвета. В особых приметах указано, что Илья носит очки.

На момент исчезновения на Илье были надеты рубашка чёрно-белого цвета, голубая футболка и тёмно-синие джинсы. Обувь — кроссовки. Запись о потерявшемся мальчике опубликовали волонтёры «Лиза Алерт».

Всех, кому известна какая-либо информация о судьбе подростка, просят сообщить имеющиеся данные по телефону 8 800 700-54-52 или обратиться в экстренные службы — 112.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что заявление от матери полицейские получили сегодня, 13 августа, около 12 часов дня.

Женщина сообщила, что в 9.45 поехала ненадолго по делам, а сын остался около дома по улице Штурмовая, 31 ждать отца, который должен был забрать ребенка. Когда отец подъехал, мальчика у дома не было. Телефона с собой у подростка нет, — прокомментировали в полиции.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге неожиданно пропал 15-летний мальчик. Он не вернулся домой, хотя ранее никогда не сбегал от родителей.

Фото: «Лиза Алерт»
Подросток неожиданно пропал в Екатеринбурге
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Ребенок#Пропал#Пропал ребенок
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