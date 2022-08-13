13-летний подросток в очках пропал в Нижнем Тагиле

Мальчик родился в 2009 году. Его рост — 160 сантиметров, худой. Волосы короткие тёмно-русого цвета. В особых приметах указано, что Илья носит очки.
На момент исчезновения на Илье были надеты рубашка чёрно-белого цвета, голубая футболка и тёмно-синие джинсы. Обувь — кроссовки. Запись о потерявшемся мальчике опубликовали волонтёры «Лиза Алерт».
Всех, кому известна какая-либо информация о судьбе подростка, просят сообщить имеющиеся данные по телефону 8 800 700-54-52 или обратиться в экстренные службы — 112.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что заявление от матери полицейские получили сегодня, 13 августа, около 12 часов дня.
Женщина сообщила, что в 9.45 поехала ненадолго по делам, а сын остался около дома по улице Штурмовая, 31 ждать отца, который должен был забрать ребенка. Когда отец подъехал, мальчика у дома не было. Телефона с собой у подростка нет, — прокомментировали в полиции.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге неожиданно пропал 15-летний мальчик. Он не вернулся домой, хотя ранее никогда не сбегал от родителей.