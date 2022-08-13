300 лет Нижнему Тагилу. День второй. Текстовая трансляция TagilCity.ru

16.09 Ну в заключении праздника с 23.30 до 00.30 над акваторией Тагильского пруда прогремит салют. Целых три команды из разных городов запустят салют по очереди, а финальным аккордом станет гала-шоу. Если вы не сможете прийти на салют или не хотите стоять в толпе, смотрите прямой эфир в соцсетях TagilCity.ru!