300 лет Нижнему Тагилу. День второй. Текстовая трансляция TagilCity.ru

17.07 Кто-то сегодня не увидит шоу фейерверков. Но уже исполняет свой салют.
16.53 Человек-паук боксирует на набережной Тагильского пруда. Все очень просто: здесь проходит открытая тренировка по кикбоксингу. И один из спортсменов решил выделиться, вот только посостязаться ему не дают - много желающих сфотографироваться.
17.16 Кто-нибудь узнал главу Нижнего Тагила? Вообще-то он гуляет по набережной.
16.49 Первое выступлений флайбордистов на акватории Тагильского пруда. Второе будет вечером во время праздничного фейерверка.
16.09 Ну в заключении праздника с 23.30 до 00.30 над акваторией Тагильского пруда прогремит салют. Целых три команды из разных городов запустят салют по очереди, а финальным аккордом станет гала-шоу. Если вы не сможете прийти на салют или не хотите стоять в толпе, смотрите прямой эфир в соцсетях TagilCity.ru!
16.04 А за «Современником» уже начался концерт. До 18.00 здесь будут выступать группа «Изумруд» из Екатеринбурга, эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд», Нижегородский губернский оркестр.
С 18.30 до 22.00 – солисты Театра мюзикла Свердловской государственной детской филармонии из Екатеринбурга, солисты Театра эстрады, тагильская группа «Формат звука», «Jazz City Band» из Беларуси.
А после 22.00 — главный хедлайнер сегодняшнего дня группа «На-на».
15.47 На «Тагильском Арбате» (набережная пруда) сегодня жарко во всех смыслах. Здесь проходит фитнес-тренировка, мастер-класс по борьбе, игра в большие шашки и многое другое. А ещё на Арбате работает большая хендмейд-ярмарка.
15.17 «Киндерград» разместился на площадках возле лестницы к Центральному фонтану на набережной. Каждая зона посвящена отдельной теме, связанной с Нижнем Тагилом. Здесь дети рисуют, отгадывают викторины по произведениям уральских писателей, изучают актёрское мастерство и многое другое. Развлечений хватит всем! Успевайте, площадка работает до 16.00.
14.42 Шумно и весело сегодня в парке им. Бондина. Развлечения на радость здесь найдут тагильчане всех возрастов.
13.52 В юбилей города, 12 и 13 августа, в Нижнем Тагиле поженились 76 пар. Шесть из них сегодня поздравил Владислав Пинаев вместе с супругой Еленой в парке «Народный» около памятнику Петру и Февронии.
13.14 У подножья Лисьей горы тем временем идёт концерт. На сцене выступают творческие коллективы, а рядом проводят конкурсы и викторины. А ещё есть фотозона, где можно сделать забавные фото на память.
12.56 Второй день празднования открыл мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
12.49 Артисты Драматического театра «оживили» знаменитую картину «Гуляние на Лисьей горе»
12.47 Пушка прогремела. Старт второму дня праздника дан. Ура!
Если вы хотите узнать, как прошел первый день празднования 300-летия Нижнего Тагила, - читайте текстовую трансляцию от нашей редакции.