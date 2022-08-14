Элитный пункт проката велосипедов обокрали в Екатеринбурге

Охраной данного места занимается частное охранное предприятие. В ночь ЧП сперва двое мужчин зашли в пункт (в это же время сотрудники готовили пункт к закрытию). Затем зашедшим злоумышленникам удалось увезти один велосипед. ЧП попало на видео, пишет Е1.