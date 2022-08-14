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Элитный пункт проката велосипедов обокрали в Екатеринбурге

Элитный пункт проката велосипедов обокрали в Екатеринбурге

Сегодня, 14:32
Фото: 1MI
В парке Маяковского обокрали престижный пункт проката велосипедов. ЧП произошло в ночь с 13 на 14 августа.

Охраной данного места занимается частное охранное предприятие. В ночь ЧП сперва двое мужчин зашли в пункт (в это же время сотрудники готовили пункт к закрытию). Затем зашедшим злоумышленникам удалось увезти один велосипед. ЧП попало на видео, пишет Е1.

У нас прокат городских велосипедов Electra, это велосипеды премиум-класса, цены на них на сейчас начинаются от 45 тысяч рублей, - рассказал управляющий пунктами проката Владислав Логинов.

Стоит украденное транспортное средство не менее 45 тысяч рублей. В полиции уже имеется заявление по данному факту. Проводится проверка.

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