Более 200 детей-беженцев примут Свердловские школы 1 сентября

По его словам, решение вопроса с образованием является первоочередным. В Нижний Сергах на данный момент проживает 114 детей, в том числе дошкольники. Мороков отмечает, когда люди приезжают, то им оказывается помощь с документами, а также проводится ознакомление с системой образования. Также для родителей и детей устраивают экскурсии в учреждения.