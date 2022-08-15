Более 200 детей-беженцев примут Свердловские школы 1 сентября

Проблем с местами в школах не возникает. Все учреждения прикреплены к организациям по месту пребывания. В основном это школы небольших муниципалитетов, пишет ЕАН со ссылкой на Уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова.
По его словам, решение вопроса с образованием является первоочередным. В Нижний Сергах на данный момент проживает 114 детей, в том числе дошкольники. Мороков отмечает, когда люди приезжают, то им оказывается помощь с документами, а также проводится ознакомление с системой образования. Также для родителей и детей устраивают экскурсии в учреждения.
По словам Морокова он лично посещает пункты временного размещения и проводит консультации. Многие родители переживают об уровне подготовки. При необходимости привлекаются специалисты управления образования или предлагается пройти повторный курс образования.
Омбудсмен отмечает, что на данный момент все ориентированы на подготовку людей к школе, в том числе волонтеров. Всем детям будет предоставлено все необходимое, в том числе школьная форма.