Мужчины подрались из-за ДТП в Екатеринбурге

Водитель автомобиля Lifan припарковался у подъезда, а его пассажир открыл заднюю дверь. В этот момент в нее въехала машина марки Lada, которая подъезжала задним ходом, сообщается в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
После этого пассажир (тот самый, открывший дверь) вышел из машины и распустил руки на водителя парковавшейся Lada.
Согласно кадрам с места происшествия, молодой человек бьет водителя отечественной машины. По словам свидетеля событий, он нанес ущерб его здоровью.
Справедливость нужно восстанавливать. Умный учится на чужих ошибках, а глупый — на своих, — рассказал свидетель драки.