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Мужчины подрались из-за ДТП в Екатеринбурге

Мужчины подрались из-за ДТП в Екатеринбурге

Сегодня, 09:30
Фото: 1MI
В Компрессорном в Екатеринбурге мужчины сцепились из-за ДТП, произошедшем в одном из дворов 14 августа.

Водитель автомобиля Lifan припарковался у подъезда, а его пассажир открыл заднюю дверь. В этот момент в нее въехала машина марки Lada, которая подъезжала задним ходом, сообщается в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

После этого пассажир (тот самый, открывший дверь) вышел из машины и распустил руки на водителя парковавшейся Lada.

Согласно кадрам с места происшествия, молодой человек бьет водителя отечественной машины. По словам свидетеля событий, он нанес ущерб его здоровью.

Справедливость нужно восстанавливать. Умный учится на чужих ошибках, а глупый — на своих, — рассказал свидетель драки.
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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Драка#ДТП#Авария
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