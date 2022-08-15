Прокуратура проверит семьи погибших в ДТП подростков в Нижнем Тагиле

К нынешнему моменту известно о том, что подросток 2005 года рождения, управляющий Hyundai Accent, проскочил на красный свет светофора на скорости около 170 километров в час. Далее он совершил столкновение со скорой помощью, из-за чего погибло трое пассажиров «легковушки» и водитель, а также фельдшер скорой. Другой подросток, находящийся в Hyundai, получил травмы, но выжил. Остался в живых в том числе водитель ГАЗ «Луидор».