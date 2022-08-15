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Прокуратура проверит семьи погибших в ДТП подростков в Нижнем Тагиле

Прокуратура проверит семьи погибших в ДТП подростков в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:09
Фото: Тагильский спасатель
Прокуратура займётся расследованием ДТП с участием детей. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Октябрьской революции и Газетной ночью 15 августа. В результате аварии скончалось 5 человек, а также 2 тагильчанина пострадали.

К нынешнему моменту известно о том, что подросток 2005 года рождения, управляющий Hyundai Accent, проскочил на красный свет светофора на скорости около 170 километров в час. Далее он совершил столкновение со скорой помощью, из-за чего погибло трое пассажиров «легковушки» и водитель, а также фельдшер скорой. Другой подросток, находящийся в Hyundai, получил травмы, но выжил. Остался в живых в том числе водитель ГАЗ «Луидор».

Некоторые источники сообщают о том, что машина, за рулём которой был юноша, находилась в угоне.

Прокуратура Ленинского района планирует проверить родителей погибших на соблюдение условий воспитания детей. Также прокуроры оценят условия труда и отдыха экипажа скорой помощи, следует из пресс-релиза прокуратуры Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Прокуратура#ДТП#Происшествия#Ребенок#Смерть#Больница
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