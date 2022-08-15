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Ждал результаты: В приемном покое тагильской больницы скончался 32-летний мужчина

Ждал результаты: В приемном покое тагильской больницы скончался 32-летний мужчина

Сегодня, 18:16
Фото: 1MI

В приемном покое в Нижнем Тагиле умер пациент

32-летний мужчина скончался в приемном покое одной из больниц Нижнего Тагила. Он ждал результатов анализов, однако они прийти не успели.

Медицинскую помощь молодой человек не мог получить в течение 10 дней. На момент прибытия в Нижний Тагил он уже не мог есть, пить и у него были проблемы с дыханием, пишет ЕАН со ссылкой на Uralmash.

Сначала молодой человек обратился в больницу Верхней Туры 9 марта. Там врачи посоветовали ему сменить место работы, так как она была тяжелой физически. По словам мамы скончавшегося, ему говорили, что врачи заняты и просили прийти через 5 дней. Когда мужчина попал на прием, говорит мама, то врач велел сдать анализы и приходить с результатами.

Пока результаты готовились, молодому человеку стало хуже. Он был госпитализирован в Красноуральск, а оттуда его 20 марта перенаправили в Нижний Тагил. За два дня до готовности анализов мужчина скончался в приемном покое учреждения.

Отмечается, что Минздрав Свердловской области направил письмо матери скончавшегося мужчины. В нем заявили, что виновные будут наказаны и выразили соболезнования.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Верхняя Тура#Новости УрФО#Врачи#Пациент#Умершие#Скончавшиеся
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