СК взял на контроль дело об оторванном пальце девочки на качели в Нижнем Тагиле

Напомним, что инцидент случился 14 августа. Трёхлетняя девочка каталась на карусели. В один момент ей оторвало палец. Ребёнок находился под присмотром отца. Родитель рассказал, что не заметил, как всё случилось. К девочке приезжала скорая и полиция.