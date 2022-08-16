СК взял на контроль дело об оторванном пальце девочки на качели в Нижнем Тагиле

Напомним, что инцидент случился 14 августа. Трёхлетняя девочка каталась на карусели. В один момент ей оторвало палец. Ребёнок находился под присмотром отца. Родитель рассказал, что не заметил, как всё случилось. К девочке приезжала скорая и полиция.
Врачи пришили палец на место: жизни и здоровью 3-летней тагильчанки ничего не угрожает.
Следственный комитет планирует опросить родственников пострадавшей и вероятных очевидцев произошедшего, а также установить степень полученных травм, сообщает следственный отдел по Тагилстроевскому району СУ СК РФ в Нижнем Тагиле.