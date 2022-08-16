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СК взял на контроль дело об оторванном пальце девочки на качели в Нижнем Тагиле

СК взял на контроль дело об оторванном пальце девочки на качели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:38
Фото: 1MI
Девочке оторвало палец на новой набережной за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле. Следком Свердловской области взял на контроль расследование обстоятельств произошедшего.

Напомним, что инцидент случился 14 августа. Трёхлетняя девочка каталась на карусели. В один момент ей оторвало палец. Ребёнок находился под присмотром отца. Родитель рассказал, что не заметил, как всё случилось. К девочке приезжала скорая и полиция.

Врачи пришили палец на место: жизни и здоровью 3-летней тагильчанки ничего не угрожает.

Следственный комитет планирует опросить родственников пострадавшей и вероятных очевидцев произошедшего, а также установить степень полученных травм, сообщает следственный отдел по Тагилстроевскому району СУ СК РФ в Нижнем Тагиле.

Трехлетней девочке оторвало палец на новой набережной за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Ребенок#Полиция#Больница#Травма
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