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В Екатеринбурге объяснили выбор хедлайнеров на День города

В Екатеринбурге объяснили выбор хедлайнеров на День города

Сегодня, 15:09
Фото: 1MI
Стало известно, почему в Екатеринбурге выбрали на День город именно таких хедлайнеров.

Выбор артистов объяснил глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, пишет Е1.

Напомним, что на сцене выступят столичные артисты Клава Кока и Filatov & Karas. Их выступление оплатит администрация.

В прошлом году некоторых артистов не пригласили. У нас были партнерские и спонсорские истории, и повторяться не хочется. Мы удовлетворили полный спектр аудитории. Если есть иные предложения, мы их рассмотрим, - сказал Илья Марков.

Также именно этих артистов выбрали потому, что они подходят под формат дискотеки на улице.

Выбор на Клаву Коку пал, потому что она молодежный артист. Так как нужно было удовлетворить запросы более возрастной аудитории, в мэрии выбрали еще и Александра Маршала Позднее к этой компании присоединился Александр Новиков и Олег Митяев.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#День города#Артисты#Сцена
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