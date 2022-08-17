В Екатеринбурге объяснили выбор хедлайнеров на День города

Выбор на Клаву Коку пал, потому что она молодежный артист. Так как нужно было удовлетворить запросы более возрастной аудитории, в мэрии выбрали еще и Александра Маршала Позднее к этой компании присоединился Александр Новиков и Олег Митяев.