Открытие моста, выступление «На-На», фейерверк: как Нижний Тагил отпраздновал юбилей

В честь 300-летния Нижнего Тагила на сцене выступили звезды 90-х годов - группа «На-На». Также все желающие могли посетить фестиваль короткометражного кино, который прошел на открытом воздухе возле Лисьей горы. Фотографии и видео с места событий, а также эмоции отдыхающих собрали в своем материале журналисты TagilCity.ru.