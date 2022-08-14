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Открытие моста, выступление «На-На», фейерверк: как Нижний Тагил отпраздновал юбилей

Открытие моста, выступление «На-На», фейерверк: как Нижний Тагил отпраздновал юбилей

Сегодня, 16:19
Фото: Илья Колесов
300-летний юбилей отпраздновал Нижний Тагил: состоялось открытие моста, концерты, а также фестиваль фейерверков. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях празднования юбилея Нижнего Тагила за выходные 12-14 августа.

12 августа состоялся первый день празднования 300-летнего юбилея Нижнего Тагила. На здании Нижнетагильского драматического театра было показано лазерное шоу об истории города. Далее жителей поздравил певец Хабиб и скрипачка Нелли из Москвы. Эксклюзивные прямые эфиры с описаниями всех событий первого дня празднования юбилея города собрали в подборке журналисты TagilCity.ru.

300 лет Нижнему Тагилу. День первый. Текстовая трансляция TagilCity.ru
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В честь 300-летния Нижнего Тагила на сцене выступили звезды 90-х годов - группа «На-На». Также все желающие могли посетить фестиваль короткометражного кино, который прошел на открытом воздухе возле Лисьей горы. Фотографии и видео с места событий, а также эмоции отдыхающих собрали в своем материале журналисты TagilCity.ru. 

300 лет Нижнему Тагилу. День второй. Текстовая трансляция TagilCity.ru
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Движение на мосту через Тагильский пруд запущено в Нижнем Тагиле. Открытие состоялось 12 августа.  На открытии присутствовали глава Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред УрФО Владимир Якушев и другие гости. На строительство моста потратили более 4,5 млрд рублей.

Движение на мосту через Тагильский пруд запущено в Нижнем Тагиле
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Первый глава Нижнего Тагила Николай Диденко признался городу в любви. Он рассказал в эксклюзивном интервью TagilCity.ru, за что он любит город. Диденко отметил, что это город-труженик.

Первый глава Нижнего Тагила Николай Диденко признался городу в любви
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Фестиваль фейерверков прошел в Нижнем Тагиле. Сразу четыре салюта в честь 300-летнего юбилея Нижнего Тагила увидели жители и гости города в ночь с 13 на 14 августа. Перед началом фестиваля состоялась жеребьёвка. Первыми выступали гости Твери. Затем шоу тагильчанам показали мастера из Сергиева Посада. 

Фестиваль фейерверков прошел в Нижнем Тагиле
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