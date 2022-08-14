Открытие моста, выступление «На-На», фейерверк: как Нижний Тагил отпраздновал юбилей

12 августа состоялся первый день празднования 300-летнего юбилея Нижнего Тагила. На здании Нижнетагильского драматического театра было показано лазерное шоу об истории города. Далее жителей поздравил певец Хабиб и скрипачка Нелли из Москвы. Эксклюзивные прямые эфиры с описаниями всех событий первого дня празднования юбилея города собрали в подборке журналисты TagilCity.ru.
В честь 300-летния Нижнего Тагила на сцене выступили звезды 90-х годов - группа «На-На». Также все желающие могли посетить фестиваль короткометражного кино, который прошел на открытом воздухе возле Лисьей горы. Фотографии и видео с места событий, а также эмоции отдыхающих собрали в своем материале журналисты TagilCity.ru.
Движение на мосту через Тагильский пруд запущено в Нижнем Тагиле. Открытие состоялось 12 августа. На открытии присутствовали глава Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред УрФО Владимир Якушев и другие гости. На строительство моста потратили более 4,5 млрд рублей.
Первый глава Нижнего Тагила Николай Диденко признался городу в любви. Он рассказал в эксклюзивном интервью TagilCity.ru, за что он любит город. Диденко отметил, что это город-труженик.
Фестиваль фейерверков прошел в Нижнем Тагиле. Сразу четыре салюта в честь 300-летнего юбилея Нижнего Тагила увидели жители и гости города в ночь с 13 на 14 августа. Перед началом фестиваля состоялась жеребьёвка. Первыми выступали гости Твери. Затем шоу тагильчанам показали мастера из Сергиева Посада.