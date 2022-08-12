Первый глава Нижнего Тагила Николай Диденко признался городу в любви

Я здесь родился, вся моя жизнь связана с Нижним Тагилом, я люблю этот город! Все плохое и хорошее, что происходило здесь — это все мое. Рад, что сегодня на торжественном собрании в цирке встретил многих, с кем мы создавали историю Нижнего Тагила, — рассказал Николай Диденко редакции TagilCity.ru.
Он отметил, что города, в отличии от людей, с возрастом не стареют. Николай Диденко считает, что Урал — опорный край державы, а Тагил — опорный край Урала.
Менялись времена, поколения, строй. А наш Нижний Тагил как был городом-тружеником, так и остался. Не случайно в 70-е годы город был награжден Орденом Трудового красного Знамени, не случайно ему было присвоено звание «Город трудовой доблести», — пояснил бывший градоначальник.
Николай Диденко является почетным гражданином Нижнего Тагила. Он был главой города с 1991 по 2008 год.
Напомним, 12 августа началось празднования 300-летнего юбилея Нижнего Тагила. В пятницу были торжественно открыта стела «Город трудовой доблести» и запущено движение через Тагильский пруд. Прибывшие почетные гости также посетили «Тагильскую лагуну — 2» за ГДДЮТ.