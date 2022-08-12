Процветания пожелал Нижнему Тагилу мэр Владислав Пинаев в честь 300-летнего юбилея

Градоначальник отметил значимость национальных проектов. При их реализации бюджет Нижнего Тагила за последние 3,5 года вырос почти в два раза, в том числе благодаря поддержке Евгения Куйвашева. Также Владислав Пинаев подчеркнул значимость градообразующих предприятий города, УВЗ и ЕВРАЗ НТМК, которые также помогают в реализации проектов.