Процветания пожелал Нижнему Тагилу мэр Владислав Пинаев в честь 300-летнего юбилея

При подготовке к 300-летнему юбилею нашего города мы полностью реализовали план, утвержденный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в соответствии с указом президента Российской федерации Владимира Путина, — сказал глава Нижнего Тагила.
Он отметил, что в честь юбилея было запущено движение по мосту через Тагильский пруд, о котором так долго мечтали жители города. Также 12 августа была торжественно открыта стела «Город трудовой доблести» перед железнодорожным вокзалом.
Мы все стараемся сделать наш город красивее, более привлекательным для жизни. Это у нас получается совместно с руководством Свердловской области, Законодательным собранием и депутатами, — отметил Владислав Пинаев.
Градоначальник отметил значимость национальных проектов. При их реализации бюджет Нижнего Тагила за последние 3,5 года вырос почти в два раза, в том числе благодаря поддержке Евгения Куйвашева. Также Владислав Пинаев подчеркнул значимость градообразующих предприятий города, УВЗ и ЕВРАЗ НТМК, которые также помогают в реализации проектов.
Я от всей души поздравляю всех с такой красивой, великолепной датой. Я желаю всем здоровья и благополучия, а Нижнему Тагилу — процветания, — подытожил Владислав Пинаев.
Напомним, на празднование 300-летия Нижнего Тагила в город приехали представитель помощника президента Владимира Мединского, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, глава региона Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.
Гости приняли участие в открытии стелы «Город трудовой доблести» на привокзальной площади. Каждый из них поздравил Нижний Тагил с праздником. На мероприятии присутствовали ветераны. Они возложили цветы к подножию стелы.
После этого делегация посетила «Тагильскую Лагуну — 2» за ГДДЮТ, где их встретили творческие коллективы. После этого в торжественной обстановке было запущено движение по мосту через Тагильский пруд.