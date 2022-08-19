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Многодетного родновера судят за истязания и поддельный алкоголь под Нижним Тагилом

Сегодня, 12:24
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Суд рассматривает дело 48-летнего многодетного родновера, которого обвиняют в жестоком обращении с детьми и незаконном приобретении алкоголя с целью дальнейшей реализации. Семья живет в Пригородном районе Нижнего Тагила, конкретнее — в поселке Анатольская.

Подозрительного жителя города в МУ МВД России «Нижнетагильское» заметили во время рейда по магазинам — проверялись условия торговли алкогольной продукцией. Известно, что мужчина не раз привлекался к административной ответственности за незаконный сбыт спиртного при отсутствии открытого ИП.

Во время лабораторных исследований выявлено: жидкость в бутылках по крепости не соответствовала данным, указанным на этикетке, а также не соответствовала нормативам ГОСТа. Продукт в количестве 630 тар изъяли: на одной части товара обнаружили отсутствие акцизной маркировки, на другой — поддельные знаки. Ущерб оценили в 120 тысяч рублей.

После сотрудники полиции решили проверить условия жизни подростков. Обнаружилось, что многодетный отец ненадлежаще исполнял возложенные на него родительские обязательства: ограничивал детей в посещении больниц, не участвовал в воспитании, не организовал детям отдельных кроватей и нужных для жизни гигиенических условий. Также обвиняемый проявлял жестокость в отношении детей, причиняя физическую боль.

В отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам: покупка и хранение алкоголя в целях сбыта в обход закона, отсутствие лицензии, рецидив незаконной продажи спиртного и жестокое обращение с несовершеннолетними, следует из пресс-релиза МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Ранее родновера по данным от анонимного источника задержали. Его обвинили в истязаниях и домогательствах к детям. Мужчину назвали неоязычником и забрали детей в специализированный центр.

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