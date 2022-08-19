Многодетного родновера судят за истязания и поддельный алкоголь под Нижним Тагилом

Во время лабораторных исследований выявлено: жидкость в бутылках по крепости не соответствовала данным, указанным на этикетке, а также не соответствовала нормативам ГОСТа. Продукт в количестве 630 тар изъяли: на одной части товара обнаружили отсутствие акцизной маркировки, на другой — поддельные знаки. Ущерб оценили в 120 тысяч рублей.