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Прохожий ударил самокатчика камнем по голове в Екатеринбурге

Сегодня, 15:12
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ищут мужчину, который ударил мальчика на самокате камнем по голове. После инцидента злоумышленник убежал.

ЧП произошло 11 августа на улице Малышева, 111а, близ магазина «Природа», пишет Е1. О произошедшем рассказала сестра пострадавшего Элина.

По данным девушки, ее брат ехал по улице и увидел перед собой препятствие – лестницу. Перед ним шел пешеход, который планировал спуститься по съезду для колясок вниз. 

Руслан (пострадавший ребенок) издал звуковой сигнал для пешехода, тот остановился и сильно толкнул самокатчика. Далее ребенок полетел с этого съезда, а когда стал подниматься обратно еще и получил камнем по голове.

Сделав дело, мужчина убежал. В тот же день в полицию никто не обратился, так как родители пострадавшего были не в городе. Сейчас полиция проводит проверку. ЧП попало на записи камер видеонаблюдения, также его видели случайные прохожие, которых сейчас ищут родители подростка.

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#Происшествия#Новости УрФО#Камень#Самокат#Хулиган#Елена Озерова
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