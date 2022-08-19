Прохожий ударил самокатчика камнем по голове в Екатеринбурге

Сделав дело, мужчина убежал. В тот же день в полицию никто не обратился, так как родители пострадавшего были не в городе. Сейчас полиция проводит проверку. ЧП попало на записи камер видеонаблюдения, также его видели случайные прохожие, которых сейчас ищут родители подростка.