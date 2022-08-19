Статую в честь Святой Екатерины решили установить в Екатеринбурге

По словам вице-спикера городской думы Виктора Тестова, в городской думе подали идею о том, чтобы создать новую скульптуру. Проект Ф. Петрова нашел поддержку среди депутатов и был представлен администрации, сообщил Тестов в своем Telegram-канале.
Проект планируется реализовать через «народную стройку», так как у городского бюджета своих средств недостаточно. В частности, статуя будет возведена на пожертвования. Вложиться в это дело может любой желающий житель Екатеринбурга.
Тестов отмечает, что важно и мнение горожан по предлагаемому проекту, а также месту расположения скульптуры в городе.