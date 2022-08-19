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Статую в честь Святой Екатерины решили установить в Екатеринбурге

Сегодня, 16:34
Фото: Telegram-канал Виктора Тестова
Статую, посвященную Святой Екатерине, планируется возвести к 300-летию Екатеринбурга. Среди объектов, имеющихся в городе, ей на данный момент посвящена только часовня на месте разрушенного собора на площади Труда.

По словам вице-спикера городской думы Виктора Тестова, в городской думе подали идею о том, чтобы создать новую скульптуру. Проект Ф. Петрова нашел поддержку среди депутатов и был представлен администрации, сообщил Тестов в своем Telegram-канале.

Проект планируется реализовать через «народную стройку», так как у городского бюджета своих средств недостаточно. В частности, статуя будет возведена на пожертвования. Вложиться в это дело может любой желающий житель Екатеринбурга.

Тестов отмечает, что важно и мнение горожан по предлагаемому проекту, а также месту расположения скульптуры в городе.

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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область#Юбилей#Статуя#Культура
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