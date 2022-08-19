Титул «Мисс Екатеринбург — 2022» завоевала 20-летняя Татьяна Кузьмина

Соревнование завершилось 18 августа, оно проходило в 25-й раз. Корону победительнице надевал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщает областная газета.
Девушка, которая победит в конкурсе, будет выполнять важную миссию — не только быть самой красивой девушкой нашего города, но и представлять уральскую столицу во многих мероприятиях, - сказал перед вручением награды глава города.
Победительница конкурса красоты в подарок получила годовой сертификат на посещение косметической клиники, годовое обслуживание в школе стиля, а также сертификат на фотосессию.
Приз зрительских симпатий достался девушке Яне Фогель. А титул «Второй вице-мисс» завоевала Елизавета Дурнова, «Первой» — София Тюпа.