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Титул «Мисс Екатеринбург — 2022» завоевала 20-летняя Татьяна Кузьмина

Сегодня, 10:53
Фото: областная газета
Стало известно имя новой «Мисс Екатеринбург». Это Татьяна Кузьмина.

Соревнование завершилось 18 августа, оно проходило в 25-й раз. Корону победительнице надевал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщает областная газета.

Девушка, которая победит в конкурсе, будет выполнять важную миссию — не только быть самой красивой девушкой нашего города, но и представлять уральскую столицу во многих мероприятиях, - сказал перед вручением награды глава города.

Победительница конкурса красоты в подарок получила годовой сертификат на посещение косметической клиники, годовое обслуживание в школе стиля, а также сертификат на фотосессию.

Приз зрительских симпатий достался девушке Яне Фогель. А титул «Второй вице-мисс» завоевала Елизавета Дурнова, «Первой» — София Тюпа. 

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#Свободное время#Елена Озерова#Новости УрФО#Мисс#Конкурс красоты
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