Режим высокой пожароопасности снова объявлен в Свердловской области

Специалисты запрещают во время повышенной пожарной опасности жечь сухие растения рядом с лесами. Контролирующим органам предстоит подготовиться к вероятному горению леса и торфа, провести мероприятия по антипожарной пропаганде среди населения, а также ввести в эксплуатацию спецтехнику, находящуюся в резерве. Кроме того, ведомствам необходимо обеспечить контрольно-пропускной режим для людей и машин на территории посещаемых лесных зон, сообщает «Уральское УГМС».