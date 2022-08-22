TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Режим высокой пожароопасности снова объявлен в Свердловской области

Сегодня, 08:32
Фото: 1MI
С 22 по 24 августа в некоторых районах Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность — 4 и 5 класс горимости леса по шкале региона.

Метеорологи сообщают, что в течение трех дней уральцам следует опасаться теплового удара, мутного воздуха, опасных дымов, пламени и перегрева.

Специалисты запрещают во время повышенной пожарной опасности жечь сухие растения рядом с лесами. Контролирующим органам предстоит подготовиться к вероятному горению леса и торфа, провести мероприятия по антипожарной пропаганде среди населения, а также ввести в эксплуатацию спецтехнику, находящуюся в резерве. Кроме того, ведомствам необходимо обеспечить контрольно-пропускной режим для людей и машин на территории посещаемых лесных зон, сообщает «Уральское УГМС».

Читайте также:
Риск возникновения лесных пожаров возрос в Свердловской областиМЧС при участии властей Рязанской области приступило к ликвидации природных пожаровВсе лесные пожары потушили в Свердловской области
#Анна Варнакина#Свердловская область#Пожар#Общество#Пожарный#Огонь
Подпишитесь
Вскрыть череп и завести сердце. Как «собирают» пострадавших при жутких ЧП в Тагиле
Сегодня, 10:12
Мертвая река и бесконтрольные выбросы. Главные экособытия за неделю в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:16
Пропавшие дети, кошелек и уснувший гость: как работала полиция в День города в Тагиле
20 августа, 17:37
«Это не дети — это инвалиды»: директор спортшколы в Тагиле высказался о воспитанниках
Вчера, 20:17
Диоксид азота превысил норму в 2 раза во время замеров тагильского воздуха 22 августа
Сегодня, 10:53
Семиклассник из Нижнего Тагила получил прозвище «Волон» за волонтерскую деятельность
Вчера, 22:45