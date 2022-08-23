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18-летней девушке грозит шесть лет за кражу денег с чужой карты в Екатеринбурге

Сегодня, 09:47
Фото: 1MI
Юной жительнице Екатеринбурга грозит тюрьма за то, что она воспользовалась чужой банковской картой.

В полицию Екатеринбурга заявление о краже написала 22-летняя девушка. Она рассказала, что с ее счета исчезло восемь тысяч рублей, пишет «КП-Екатеринбург».

Потерю она обнаружила, зайдя в личный кабинет своей карты через приложение. Ее деньги были отправлены переводами на незнакомые ей счета.

Полицейские разыскали 18-летнюю гражданку, которая призналась, что купила сим-карту, к которой был привязан данный счет, после решила украсть деньги. Заведено дело по УК – статья «Кража». Ей грозит до 6 лет тюрьмы.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Карта#Кража#Деньги
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