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Кот несколько дней просидел на сосне в саду под Екатеринбургом

Сегодня, 08:30
Фото: ЗооСпас в Екатеринбурге
Екатеринбургские волонтёры смогли спасти кота, который несколько дней провёл на сосне в саду «Дары осени» на Режевском тракте. Об «узнике» сообщили днём 19-го августа.

На карете «кото-помощи» выехали зооволонтеры свердловского «ЗооСпаса» к пострадавшему животному. Наталья вместе с председателем СНТ нашли дерево, на котором сидел кот и сверкал глазами. Он притаился в кроне сосны.

Как сообщают волонтёры на своей страничке «ВКонтакте», они были благодарны представителю рода кошачьих за то, что тот выбрал крупное и надежное дерево, высота которого — приблизительно 20 метров. Люди говорят, что несмотря на объемы сосны они справились без лишних сложностей.

Животное смогли успешно снять. Днём позднее ему нашли хозяев.

Фото: ЗооСпас в Екатеринбурге
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Коты#Животные#Волонтеры
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