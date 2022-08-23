Кот несколько дней просидел на сосне в саду под Екатеринбургом

На карете «кото-помощи» выехали зооволонтеры свердловского «ЗооСпаса» к пострадавшему животному. Наталья вместе с председателем СНТ нашли дерево, на котором сидел кот и сверкал глазами. Он притаился в кроне сосны.
Как сообщают волонтёры на своей страничке «ВКонтакте», они были благодарны представителю рода кошачьих за то, что тот выбрал крупное и надежное дерево, высота которого — приблизительно 20 метров. Люди говорят, что несмотря на объемы сосны они справились без лишних сложностей.
Животное смогли успешно снять. Днём позднее ему нашли хозяев.