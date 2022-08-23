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На Полевском тракте в Екатеринбурге на полном ходу разбился водитель мопеда

Сегодня, 11:26
Фото: 1MI
Мужчина на мопеде разбился на Полевском тракте в Екатеринбурге. На полной скорости он протаранил автобус.

Трагедия случилась в утреннее время 23 августа. Водитель мопеда получил серьезные травмы. Все произошло на выезде из Екатеринбурга, на улице Перспективной, около дома №1, пишет Е1.

В ГАИ отметили, что автобус совершал поворот налево и не уступил дорогу мужчине на мопеде. В результате тот получил перелом основания черепа и множественные переломы рук и ног. Мужчину отвезли в госпиталь.

Свидетели отмечают, что водитель общественного транспорта выполнял рейс – вез сотрудников одного из предприятий. Внутри было 30 человек. Никто из них не получил травмы.

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#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Мопед#Травма#Авария
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