На трассе под Волгоградом разбилась семья из Екатеринбурга

Пострадали люди, живущие в Уфе и Екатеринбурге, в том числе трехлетние двойняшки и 9-летний ребёнок. В отечественной машине скончался мужчина, управляющий автомобилем, и две его женщины-пассажирки. Остальных пострадавших доставили в больницу с различными травмами, сообщает издание «Новости Волгограда».