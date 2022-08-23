На трассе под Волгоградом разбилась семья из Екатеринбурга

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали сразу три автомобиля: автобус Setra и две «легковушки» — SsangYong и LADA Largus.
Пострадали люди, живущие в Уфе и Екатеринбурге, в том числе трехлетние двойняшки и 9-летний ребёнок. В отечественной машине скончался мужчина, управляющий автомобилем, и две его женщины-пассажирки. Остальных пострадавших доставили в больницу с различными травмами, сообщает издание «Новости Волгограда».
Ранее в Нижнем Тагиле произошло ДТП, унесшее жизни пятерых человек: четырёх молодых людей и женщины-фельдшера. За рулём автомобиля, ставшего виновником столкновения, находился несовершеннолетний водитель без прав.