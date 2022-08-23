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На трассе под Волгоградом разбилась семья из Екатеринбурга

Сегодня, 09:37
Фото: Новости Волгограда
В ДТП с автобусом разбилась семья из Екатеринбурга. Погибло три человека, пострадало — шесть. Инцидент случился накануне, 22 августа в 15:50. Транспортные средства столкнулись на автомагистрали «Сызрань — Саратов — Волгоград».

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали сразу три автомобиля: автобус Setra и две «легковушки» — SsangYong и LADA Largus.

Пострадали люди, живущие в Уфе и Екатеринбурге, в том числе трехлетние двойняшки и 9-летний ребёнок. В отечественной машине скончался мужчина, управляющий автомобилем, и две его женщины-пассажирки. Остальных пострадавших доставили в больницу с различными травмами, сообщает издание «Новости Волгограда».

Фото: Новости Волгограда

Ранее в Нижнем Тагиле произошло ДТП, унесшее жизни пятерых человек: четырёх молодых людей и женщины-фельдшера. За рулём автомобиля, ставшего виновником столкновения, находился несовершеннолетний водитель без прав.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#ДТП#Волгоград#Ребенок#Смерть#Дорога#Авария#ГИБДД
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