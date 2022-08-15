СК возбудил уголовное дело после ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле

Напомним, что Hyundai Accent на высокой скорости проехал на красный сигнал светофора и допустил столкновение с ГАЗ «Луидор» — автомобилем скорой помощи. От толчка «легковушка» загорелась, а скорая перевернулась и снова встала на колеса. Трагедия унесла жизни 5 людей, среди которых двое подростков и 45-летний фельдшер.