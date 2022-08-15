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СК возбудил уголовное дело после ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле

СК возбудил уголовное дело после ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:06
Фото: 1MI
Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту ДТП. Из-за аварии скончались пять тагильчан, среди них двое детей. Трагедия случилась 15 августа примерно в час ночи.

Напомним, что Hyundai Accent на высокой скорости проехал на красный сигнал светофора и допустил столкновение с ГАЗ «Луидор» — автомобилем скорой помощи. От толчка «легковушка» загорелась, а скорая перевернулась и снова встала на колеса. Трагедия унесла жизни 5 людей, среди которых двое подростков и 45-летний фельдшер.

Следователи возбудили дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более людей, совершенное человеком, не имеющим прав управлять автомобилем, передает СК Свердловской области по Тагилстроевскому району.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#ДТП#Происшествия#Полиция#Смерть#Ребенок#Автомобиль#Авария
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