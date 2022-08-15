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Тагильский фельдшер погибла после ДТП с подростком

Тагильский фельдшер погибла после ДТП с подростком

Сегодня, 11:53
Фото: 1MI
45-летняя фельдшер скорой помощи скончалась после ДТП с 16-летним юношей за рулем в Нижнем Тагиле.

Женщину звали Ирина Зентерекова. 16 лет жизни она посвятила работе в «скорой помощи», пишет Е1. 

Женщину очень ценили коллеги, она была у них на хорошем счету. В злополучную ночь женщина и водитель ехали на вызов к пациенту. Однако, не успев далеко отъехать от станции скорой помощи, в автомобиль на большой скорости влетел подросток.

В этот момент машина «скорой» перевернулась на 180 градусов, вновь встав на колеса. Фельдшер погибла: ее прижало во время переворота.

По словам коллег погибшей, медики оперативно госпитализировали медработника, у нее диагностировали сперва клиническую смерть. Чуть позже она скончалась, потому что травмы оказались несовместимыми с жизнью.

У Ирины Валерьевны диагностировали сочетанную черепно-мозговую травму, — отметил главврач станции скорой помощи Нижнего Тагила Сергей Безбородов.
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#Елена Озерова#ДТП#Нижний Тагил#Авария#Погибшие в дтп#Смертельное дтп#Смерть
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