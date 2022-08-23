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У сотового оператора «Мотив» произошел обрыв связи в Свердловской области

Сегодня, 09:13
Фото: 1MI
У оператора связи «Мотив» произошёл обрыв волоконно-оптической линии на участке Екатеринбург — Каменск-Уральский вчера, 22 августа в 18:05.

Поставщик услуг рассказал, что из-за аварии у некоторых пользователей может быть сниженная скорость передачи данных. До решения проблемы сеть наладили благодаря запасному каналу связи. Сотрудники компании определили место разрыва и выехали для устранения неполадок.

Позднее «Мотив» дополнял публикацию новыми данными. Провайдер оповестил людей о сложности ситуации и о том, что понадобится время на её устранение. Через стороннего поставщика связь была налажена, однако интернет не работал в полную мощность, сообщили в пресс-службе оператора.

Ранее жители Свердловской области столкнулись с перебоями интернета 20–21 августа. Провайдеры не объяснили причины возникших проблем, хотя им поступали массовые жалобы в социальных сетях.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Происшествия#Интернет#Связь#Поломка#Провайдер#Интернет-провайдер
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