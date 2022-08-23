У сотового оператора «Мотив» произошел обрыв связи в Свердловской области

Поставщик услуг рассказал, что из-за аварии у некоторых пользователей может быть сниженная скорость передачи данных. До решения проблемы сеть наладили благодаря запасному каналу связи. Сотрудники компании определили место разрыва и выехали для устранения неполадок.
Позднее «Мотив» дополнял публикацию новыми данными. Провайдер оповестил людей о сложности ситуации и о том, что понадобится время на её устранение. Через стороннего поставщика связь была налажена, однако интернет не работал в полную мощность, сообщили в пресс-службе оператора.
Ранее жители Свердловской области столкнулись с перебоями интернета 20–21 августа. Провайдеры не объяснили причины возникших проблем, хотя им поступали массовые жалобы в социальных сетях.