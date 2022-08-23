У сотового оператора «Мотив» произошел обрыв связи в Свердловской области

Позднее «Мотив» дополнял публикацию новыми данными. Провайдер оповестил людей о сложности ситуации и о том, что понадобится время на её устранение. Через стороннего поставщика связь была налажена, однако интернет не работал в полную мощность, сообщили в пресс-службе оператора.