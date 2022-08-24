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Экс-мэр Екатеринбурга заявил, что уголовное дело на него возбудили в Москве

Сегодня, 11:09
Фото: 1MI
Бывший градоначальник Екатеринбурга Евгений Ройзман из окна своей квартиры выкрикнул, что уголовное дело на него завели в Москве.

Дело было возбуждено по ст.280.3 за дискредитацию армии России. Такое заявление мужчина сделал из окна своей квартиры журналистам портала Е1. После этого Ройзман ушел обратно в жилье.

Напомним, что экс-мэр уральской столицы Евгений Ройзман был задержан силовиками за «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ». 

По данному обвинению экс-главу может ждать до десяти лет лишения свободы. В фонде Ройзмана подтвердили информацию о его задержании и проведении обысков в офисе фонда и музее Невьянской иконы. 

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан в Москве
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