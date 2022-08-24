Экс-мэр Екатеринбурга заявил, что уголовное дело на него возбудили в Москве

Дело было возбуждено по ст.280.3 за дискредитацию армии России. Такое заявление мужчина сделал из окна своей квартиры журналистам портала Е1. После этого Ройзман ушел обратно в жилье.
Напомним, что экс-мэр уральской столицы Евгений Ройзман был задержан силовиками за «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».
По данному обвинению экс-главу может ждать до десяти лет лишения свободы. В фонде Ройзмана подтвердили информацию о его задержании и проведении обысков в офисе фонда и музее Невьянской иконы.