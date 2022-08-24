Лучших скейтбордистов выберут на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле

Проведение летнего открытого чемпионата на территории нового скейт-парка в лесной зоне «Пихтовых гор» одобрил глава города. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев утвердил инициативу и подметил, что турнир можно проводить каждый год, потому что город обладает для этого всей необходимой материально-технической базой.
Глава городской администрации напомнил, что скейт-площадка на Пихтовых горах построена не по типовому проекту, а разработана вместе со спортсменами и опытными производителями.
Владислав Пинаев выражает надежду на то, что мероприятие поможет привлечь в город спортсменов со всей страны, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Напомним, что скейт-площадку площадью больше 1000 квадратных метров построили на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле в конце июля нынешнего года.