Лучших скейтбордистов выберут на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле

Проведение летнего открытого чемпионата на территории нового скейт-парка в лесной зоне «Пихтовых гор» одобрил глава города. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев утвердил инициативу и подметил, что турнир можно проводить каждый год, потому что город обладает для этого всей необходимой материально-технической базой.