Подростки прыгают по крышам многоэтажек в Каменске-Уральском

Местные жители говорят о том, что дети бегают по краю крыши и прыгают с одного дома на другой на спор. Люди подметили, что на замечания взрослых ребята никак не реагировали.
В комментариях к записи, опубликованной сообществом «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ», мнения свердловчан разделились. Кто-то считает, что в действиях детишек нет ничего страшного и так делают все.
Тоже в детстве прыгали, что тут такого?! — пишет Андрей Ф.
Другие обеспокоены происходящим и указывают на опасность подобного вида развлечений.
Миллионы людей во всём мире думают, что с ними и с их семьёй ничего не может произойти, типа что тут такого. А потом миллионы людей во всём мире сожалеют о трагедиях и несчастных случаях, — дискутирует Дмитрий К.
Напомним, что подростки Каменска-Уральского не в первый раз попадают в поле зрения СМИ. Ранее юные свердловчане разгромили припаркованный автомобиль.