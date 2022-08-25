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Подростки прыгают по крышам многоэтажек в Каменске-Уральском

Сегодня, 12:04
Фото: 1MI
Очевидцы сняли на камеру подростков, которые прыгают по крышам многоэтажных домов в Каменске-Уральском. Инцидент зафиксировали на улице Кутузова, 32.

Местные жители говорят о том, что дети бегают по краю крыши и прыгают с одного дома на другой на спор. Люди подметили, что на замечания взрослых ребята никак не реагировали.

В комментариях к записи, опубликованной сообществом «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ», мнения свердловчан разделились. Кто-то считает, что в действиях детишек нет ничего страшного и так делают все.

Тоже в детстве прыгали, что тут такого?! — пишет Андрей Ф.

Другие обеспокоены происходящим и указывают на опасность подобного вида развлечений.

Миллионы людей во всём мире думают, что с ними и с их семьёй ничего не может произойти, типа что тут такого. А потом миллионы людей во всём мире сожалеют о трагедиях и несчастных случаях, — дискутирует Дмитрий К.

Напомним, что подростки Каменска-Уральского не в первый раз попадают в поле зрения СМИ. Ранее юные свердловчане разгромили припаркованный автомобиль.

Подростки ночью разгромили ВАЗ в одном из дворов Каменска-Уральского
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#Анна Варнакина#Происшествия#Эксклюзив#Видео#Каменск-Уральский#Дети#Крыша#Экстрим
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