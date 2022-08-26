Фонтан забил из пола в новом доме в Екатеринбурге

ЧП произошло после продолжительного сильного дождя. Некоторые улицы уральской столицы оказались под водой. А в доме №202/4 по улице 8 Марта на втором этаже из-под пола вовсе забил фонтан, сообщает telegram-канал Екатеринбург №1.
В Управляющей компании «ТЭН-Сервис», которая занимается обслуживаем данного дома, рассказали, что ЧП случилось из-за сильного ливня и ветра.
Из-за дождя большой площади кровли произошел единовременный сброс атмосферных осадков в ливневую канализацию и ее переполнение, — сказали в управляющей организации.