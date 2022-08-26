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Фонтан забил из пола в новом доме в Екатеринбурге

Сегодня, 11:32
Из-за сильного ливня в новостройке Екатеринбурга из-под пола забил фонтан.

ЧП произошло после продолжительного сильного дождя. Некоторые улицы уральской столицы оказались под водой. А в доме №202/4 по улице 8 Марта на втором этаже из-под пола вовсе забил фонтан, сообщает telegram-канал Екатеринбург №1.

В Управляющей компании «ТЭН-Сервис», которая занимается обслуживаем данного дома, рассказали, что ЧП случилось из-за сильного ливня и ветра. 

Из-за дождя большой площади кровли произошел единовременный сброс атмосферных осадков в ливневую канализацию и ее переполнение, — сказали в управляющей организации.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Пол#Фонтан#Ливень#Управляющая компания#Новостройка
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