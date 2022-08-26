Порча охранником картины в Ельцин Центре в Екатеринбурге была снята на видео

В ролике видно, как экс-охранник Александр Васильев портит картину Анны Лепорской под названием «Три фигуры», сообщает издание Ура.ру.
В ролике мужчина сперва смотрит по сторонам, потом достает из кармана ручку, а затем рисует глазки изображенным на картине абстрактным силуэтам.
Завершив дело, мужчина некоторое время постоял в других картин, но ничего делать с ними не стал.
Напомним, инцидент случился в январе. Испорченная картина входит в коллекцию Третьяковской галереи. Охранника отправляли на психиатрическую экспертизу. Также за него, ветерана афганской кампании, заступились губернатор Евгений Куйвашев и другие известные личности.
Третьяковская галерея прощать поступок не захотела, на мужчину завели дело по УК РФ за вандализм. Ущерб составил более 250 тысяч рублей. Его погасила страховая фирма.