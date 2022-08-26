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Порча охранником картины в Ельцин Центре в Екатеринбурге была снята на видео

Сегодня, 14:28
Фото: 1MI
То, как охранник испортил картину в Ельцин Центре в Екатеринбурге, попало на видео. Ролик впервые был показан в суде.

В ролике видно, как экс-охранник Александр Васильев портит картину Анны Лепорской под названием «Три фигуры», сообщает издание Ура.ру.

В ролике мужчина сперва смотрит по сторонам, потом достает из кармана ручку, а затем рисует глазки изображенным на картине абстрактным силуэтам. 

Завершив дело, мужчина некоторое время постоял в других картин, но ничего делать с ними не стал.

Напомним, инцидент случился в январе. Испорченная картина входит в коллекцию Третьяковской галереи. Охранника отправляли на психиатрическую экспертизу. Также за него, ветерана афганской кампании, заступились губернатор Евгений Куйвашев и другие известные личности.

Третьяковская галерея прощать поступок не захотела, на мужчину завели дело по УК РФ за вандализм. Ущерб составил более 250 тысяч рублей. Его погасила страховая фирма.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Картина#Охранник#Ельцин-центр
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