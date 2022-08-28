Пьяному уральцу с топором выстрелил по ногам полицейский

ЧП произошло в одном из садовых товариществ Сысерти ночью, 27 августа. О буянящем соседе в правоохранительные органы сообщили соседи.
Увидев прибывших полицейских, злоумышленник попытался убежать в лес. А когда мужчину задерживали, он взял из кармана в руку нож, пытался порезать стража порядка и выкрикивал угрозы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Мужчину потребовали остановиться, но он продолжил. Сперва правоохранитель выстрелил в воздух, но это не утихомирило дебошира. Позже пришлось выстрелить ему в ногу.
Мужчине ранило обе ноги. Приехавшие медработники оказали ему помощь.
Злоумышленнику 38 лет. Ранее он был судим за кражу и убийство. Проводится проверка.