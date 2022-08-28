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Пьяному уральцу с топором выстрелил по ногам полицейский

Сегодня, 12:27
Фото: 1MI
Правоохранителю пришлось выстрелить в ноги жителю Сысерти, который с топором бросался на соседей и приятельницу.

ЧП произошло в одном из садовых товариществ Сысерти ночью, 27 августа. О буянящем соседе в правоохранительные органы сообщили соседи.

Увидев прибывших полицейских, злоумышленник попытался убежать в лес. А когда мужчину задерживали, он взял из кармана в руку нож, пытался порезать стража порядка и выкрикивал угрозы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчину потребовали остановиться, но он продолжил. Сперва правоохранитель выстрелил в воздух, но это не утихомирило дебошира. Позже пришлось выстрелить ему в ногу.

Мужчине ранило обе ноги. Приехавшие медработники оказали ему помощь.

Злоумышленнику 38 лет. Ранее он был судим за кражу и убийство. Проводится проверка.

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