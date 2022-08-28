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Самолет из Москвы экстренно сел в Екатеринбурге

Сегодня, 14:05
Фото: 1MI
В аэропорт Кольцово в Екатеринбурге экстренно совершил посадку самолет, который летел из Москвы в Иркутск.

Причина аварийной остановки в уральской столице неизвестна. Об этом сообщил работник стойки информации аэропорта Кольцово изданию Ура.ру.

В Екатеринбург приземлился самолет, летевший в Иркутск. На данный момент причина не указана, — отметил работник.

Напомним, ранее, 17 августа, летное судно, летевшее из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, экстренно было вынуждено вернуться в аэропорт. Самолет два часа кружил в районе Ладожского озера. Он таким образом выжигал топливо. Причина – неполадки технического характера.

Летевший из Петербурга в Екатеринбург рейс экстренно вернулся в аэропорт
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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Самолет#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»
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