Самолет из Москвы экстренно сел в Екатеринбурге

Напомним, ранее, 17 августа, летное судно, летевшее из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, экстренно было вынуждено вернуться в аэропорт. Самолет два часа кружил в районе Ладожского озера. Он таким образом выжигал топливо. Причина – неполадки технического характера.