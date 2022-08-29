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«Это было спланировано»: двое молодых людей избили мужчину в Екатеринбурге и сбежали

Сегодня, 20:26
Фото: 1MI
Двое неизвестных избили мужчину днем 29 августа в Екатеринбурге. Нападение произошло на улице Билимбаевская 34/2. На место приезжали сотрудники Росгвардии и скорая помощь. Медики госпитализировали пострадавшего.

Местные жители услышали крик о помощи. По их словам, это была не бытовая ссора, а спланированное нападение. Двое молодых людей, отметили они, ожидали жертву во дворе и напали без боязни. Действовали, по словам очевидцев, они нагло и жестоко, пишет Е1.

В УГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что сообщение о конфликте поступило в полицию. На месте были сотрудники ГИБДД. На данный момент они опрашивают пострадавшего. Полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего. Там отметили, что все, кто располагает информацией о произошедшем, могут сообщать по телефонам 3564210 или 102 (02).

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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Полиция#Избиение#Нападение
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