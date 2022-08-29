«Это было спланировано»: двое молодых людей избили мужчину в Екатеринбурге и сбежали

В УГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что сообщение о конфликте поступило в полицию. На месте были сотрудники ГИБДД. На данный момент они опрашивают пострадавшего. Полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего. Там отметили, что все, кто располагает информацией о произошедшем, могут сообщать по телефонам 3564210 или 102 (02).