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Лежачего мужчину избили в Верхней Пышме

Сегодня, 11:46
Фото: 1MI
Жестокая драка произошла в Верхней Пышме: неизвестные избили мужчину.

Видеоролик драки был размещен в telegram-канале «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Сперва в ролике видно, как один из злоумышленников избивает лежачего на земле оппонента. Это продолжается почти минуту.

Затем молодая женщина несколько раз бьет этого же мужчину ногой. Рядом мужчина и женщина пытаются помочь другому избитому, также лежащему.

Известно, что драка случилась возле одного из домов на улице Свердлова. 

Напомним, ранее компания молодых людей из Екатеринбурга была поймана и задержана правоохранителями за то, что во время шумной посиделки они толкнули возмущенного соседа, после чего он получил сильный удар головой об асфальт и скончался.

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