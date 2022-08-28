Лежачего мужчину избили в Верхней Пышме

Видеоролик драки был размещен в telegram-канале «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Сперва в ролике видно, как один из злоумышленников избивает лежачего на земле оппонента. Это продолжается почти минуту.
Затем молодая женщина несколько раз бьет этого же мужчину ногой. Рядом мужчина и женщина пытаются помочь другому избитому, также лежащему.
Известно, что драка случилась возле одного из домов на улице Свердлова.
Напомним, ранее компания молодых людей из Екатеринбурга была поймана и задержана правоохранителями за то, что во время шумной посиделки они толкнули возмущенного соседа, после чего он получил сильный удар головой об асфальт и скончался.