Отсидевший мужчина показывает липовый документ ФСБ и носит оружие в Верхней Салде

Известно, что мужчина, освободившийся из мест лишения свободы, сделал себе поддельную трудовую книжку. С помощью липового документа он устроился в единую дежурно-диспетчерскую службу на должность оператора, сообщает «Ural Mash | Урал Мэш».
Также злоумышленник заимел фальшивое удостоверение личности офицера ФСБ, с помощью которого получал льготы в аптеках. Документ Игорь Буканов показывал при любой удобной ситуации, чем привлёк внимание сотрудников правопорядка.
Во время обыска машины лже-фсбшника правоохранители нашли ИЖ-79-9Т «Макарыч» и 4 магазина, самодельное огнестрельное оружие и охотничий штуцер. На мужчину могут возбудить как минимум два уголовных дела, следует из данных telegram-канала.