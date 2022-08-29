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Отсидевший мужчина показывает липовый документ ФСБ и носит оружие в Верхней Салде

Сегодня, 09:50
Фото: 1MI
Сидевший в тюрьме мужчина из Верхней Салды показывает поддельное удостоверение офицера ФСБ и возит с собой массу оружия.

Известно, что мужчина, освободившийся из мест лишения свободы, сделал себе поддельную трудовую книжку. С помощью липового документа он устроился в единую дежурно-диспетчерскую службу на должность оператора, сообщает «Ural Mash | Урал Мэш».

Также злоумышленник заимел фальшивое удостоверение личности офицера ФСБ, с помощью которого получал льготы в аптеках. Документ Игорь Буканов показывал при любой удобной ситуации, чем привлёк внимание сотрудников правопорядка.

Во время обыска машины лже-фсбшника правоохранители нашли ИЖ-79-9Т «Макарыч» и 4 магазина, самодельное огнестрельное оружие и охотничий штуцер. На мужчину могут возбудить как минимум два уголовных дела, следует из данных telegram-канала.

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#Анна Варнакина#Криминал#Верхняя Салда#Верхняя и Нижняя Салда#Полиция#ФСБ#Поддельные документы#Оружие
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