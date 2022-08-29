Отсидевший мужчина показывает липовый документ ФСБ и носит оружие в Верхней Салде

Во время обыска машины лже-фсбшника правоохранители нашли ИЖ-79-9Т «Макарыч» и 4 магазина, самодельное огнестрельное оружие и охотничий штуцер. На мужчину могут возбудить как минимум два уголовных дела, следует из данных telegram-канала.