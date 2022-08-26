Стал известен виновный в ДТП с липовым сотрудником ФСБ в Екатеринбурге

Очевидцы рассказали, что Сергей Янкелевич быстро исчез с места ДТП. Оказалось, что его увезли медики. Участники аварии предположили, что он был нетрезв, так как вел себя странно. Под стеклом разбитого Ford находился пропуск на территорию УФСБ по Свердловской области. Оказалось, что документ был поддельным. В ведомстве заявили, что водитель Ford не служит в органах.