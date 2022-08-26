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Стал известен виновный в ДТП с липовым сотрудником ФСБ в Екатеринбурге

Сегодня, 10:01
Фото: 1MI
Назван виновник скандального ДТП на Ботанике в Екатеринбурге, участником которого стал водитель Ford Focus с поддельным пропуском ФСБ. Авария случилась 9 марта 2022 года.

Исследование было проведено экспертом областного ГУ МВД. Он пришел к выводу, что водитель Ford Сергей Янкелевич, по непонятным причинам, оказавшийся на встречной полосе, спровоцировал ДТП. Автомобиль влетел в лоб Skoda Kodiaq.

Эксперт отметил, что при условии, что водителем Ford был допущен выезд на встречку, где случилось столкновение, можно сделать вывод, что действия первого автомобилиста не соответствуют требованиям пунктов о расположении транспорта на проезжей части, пишет Е1.

Точное место столкновения эксперт определил по обломкам машин. Наибольшая концентрация находилась в полосе Skoda. При этом у водителя не было шанса увернуться от автомобиля. Напомним, в общей сложности в ДТП оказались поврежденными четыре автомобиля. Помимо указанных двух автомобилей повреждения получили Volkswagen и Toyota Camry.

Очевидцы рассказали, что Сергей Янкелевич быстро исчез с места ДТП. Оказалось, что его увезли медики. Участники аварии предположили, что он был нетрезв, так как вел себя странно. Под стеклом разбитого Ford находился пропуск на территорию УФСБ по Свердловской области. Оказалось, что документ был поддельным. В ведомстве заявили, что водитель Ford не служит в органах.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Екатеринбург#ФСБ#Пострадавшие#Авария
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