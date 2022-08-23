Известный уральский шоумен погиб в ДТП под Волгоградом

Авария случилась 22 августа около 16:00. Именно Lada пострадала сильнее всего, сообщают "Новости Волгограда".
В салоне в момент аварии находилась супруга Романа Аставина Светлана и его 68-летняя теща. Сам Роман умер в больнице через несколько часов после происшествия. Трое детей (близняшки 3 лет и 9-летний подросток), а также женщина-пассажирка получили травмы. Все они госпитализированы.
Состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести. Близняшки доставлены в хирургическое оттделение, отмечаюи в областном комитете здравоохранения в ведомстве.
На личном сайте водитель рассказывал о себе, как об уникальном ведущем, шоумене и руководителе праздничного агентства "Технологии радости". Об его супруге Мветлане Алмазовой известно, что она была кандидатом психологических наук и доцентом кафедры специальной педагогики и специальной психологии местного ВУЗа. Однако в последнее время она помогала супругу проводить свадьбы.
У супругов остались двое общих детей и пятеро от ранних браков.