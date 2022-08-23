Известный уральский шоумен погиб в ДТП под Волгоградом

На личном сайте водитель рассказывал о себе, как об уникальном ведущем, шоумене и руководителе праздничного агентства "Технологии радости". Об его супруге Мветлане Алмазовой известно, что она была кандидатом психологических наук и доцентом кафедры специальной педагогики и специальной психологии местного ВУЗа. Однако в последнее время она помогала супругу проводить свадьбы.