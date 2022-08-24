В Лесном мужчина устроил массовое ДТП с шестью пострадавшими и погиб

Авария произошла 23 августа примерно в 18:00 на трассе между Нижней Турой и Качканаром. Предварительно известно, что водитель на машине Hyundai ехал со стороны Качканара, начал обгон в запрещенной зоне. Из-за этого он столкнулся с машинами Lada и Tianye. Они ехали по встречной полосе, сообщает пресс-служба ГАИ.