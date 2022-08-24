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В Лесном мужчина устроил массовое ДТП с шестью пострадавшими и погиб

Сегодня, 09:56
Фото: 1MI
В Лесном 27-летний мужчина устроил массовое ДТП, в результате которого пострадали шесть человек. Сам виновник умер в госпитале.

Авария произошла 23 августа примерно в 18:00 на трассе между Нижней Турой и Качканаром. Предварительно известно, что водитель на машине Hyundai ехал со стороны Качканара, начал обгон в запрещенной зоне.  Из-за этого он столкнулся с машинами Lada и Tianye. Они ехали по встречной полосе, сообщает пресс-служба ГАИ.

В аварии пострадали шесть человек, а водитель Hyundai умер в госпитале. Пострадавших из других машин доставили в больницу. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности пострадавших и степень их травм.

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