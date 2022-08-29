Проект использования лесов в Нижнем Тагиле создаст фирма из Екатеринбурга

Всего к участию в тендере были допущены три организации. ООО «Урлэк» снизило цену с 4,4 до 3,3 миллиона рублей и стало победителем.
Подрядчику необходимо провести работы на местах, занятых лесами Нижнего Тагила на площади 9,8 тысячи гектаров, в несколько этапов. В 2022 году будут проводиться кадастровые работы, а в срок до 24 ноября 2023 года должно быть окончено городское лесоустройство и разработан лесохозяйственный регламент.
Гарантия на работы составит три года с момента приемки заказчиком второго этапа. Контракт заключен до 29 декабря 2023 года.
ООО «Урлэк» зарегистрировано в Екатеринбурге с 2010 года, директором организации является Виталий Сенаторов. Компания предоставляет услуги в области лесоводства. За годы работы фирма была поставщиком в 86 госконтрактах на сумму более чем 48 миллионов рублей. ООО «Урлэк» выполняло работы для ФГБУ «Национальный Парк «Таганай», департамента лесного хозяйства Свердловской области, Минприроды региона и других заказчиков.