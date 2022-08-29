Проект использования лесов в Нижнем Тагиле создаст фирма из Екатеринбурга

Подрядчику необходимо провести работы на местах, занятых лесами Нижнего Тагила на площади 9,8 тысячи гектаров, в несколько этапов. В 2022 году будут проводиться кадастровые работы, а в срок до 24 ноября 2023 года должно быть окончено городское лесоустройство и разработан лесохозяйственный регламент.