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Проект использования лесов в Нижнем Тагиле создаст фирма из Екатеринбурга

Сегодня, 17:06
Фото: TagilCity.ru
Документацию по проведению лесоустройства и разработке лесохозяйственного регламента в Нижнем Тагиле создаст ООО «Уральская лесоустроительная экспедиция» из Екатеринбурга. Заказчиком аукциона являлась администрация города.

Всего к участию в тендере были допущены три организации. ООО «Урлэк» снизило цену с 4,4 до 3,3 миллиона рублей и стало победителем.

Подрядчику необходимо провести работы на местах, занятых лесами Нижнего Тагила на площади 9,8 тысячи гектаров, в несколько этапов. В 2022 году будут проводиться кадастровые работы, а в срок до 24 ноября 2023 года должно быть окончено городское лесоустройство и разработан лесохозяйственный регламент.

Гарантия на работы составит три года с момента приемки заказчиком второго этапа. Контракт заключен до 29 декабря 2023 года.

ООО «Урлэк» зарегистрировано в Екатеринбурге с 2010 года, директором организации является Виталий Сенаторов. Компания предоставляет услуги в области лесоводства. За годы работы фирма была поставщиком в 86 госконтрактах на сумму более чем 48 миллионов рублей. ООО «Урлэк» выполняло работы для ФГБУ «Национальный Парк «Таганай», департамента лесного хозяйства Свердловской области, Минприроды региона и других заказчиков.

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