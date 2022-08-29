Центробанк подозревает кооператив в Екатеринбурге в создании финансовой пирамиды

У кооператива имеется два офиса в областном центре. Сама фирма зарегистрирована в Москве. В Екатеринбурге же их офисы находятся на ул. Белинского, 56 и Чайковского 80/1. Фирма называется «Родной дом». Компания занимается «оказанием помощи в покупке квартир на выгодных условиях».