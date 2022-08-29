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Центробанк подозревает кооператив в Екатеринбурге в создании финансовой пирамиды

Сегодня, 16:15
Фото: 1MI
Центробанк РФ считает, что кооператив из Екатеринбурга создал незаконную организацию – финансовую пирамиду.

У кооператива имеется два офиса в областном центре. Сама фирма зарегистрирована в Москве. В Екатеринбурге же их офисы находятся на ул. Белинского, 56 и Чайковского 80/1. Фирма называется «Родной дом». Компания занимается «оказанием помощи в покупке квартир на выгодных условиях».

Напомним, год назад стало известно, что признаки финансовой пирамиды имеются и в деятельности ООО «Симбиоз Финанс». Данный «финансовый клуб» требовал с граждан деньги за вступление. Фирма работала в ряде российских городов.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Пирамида#Центробанк#Деньги
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