Хозяин дома под Нижним Тагилом до смерти забил своего гостя

Поетрпевший не имел определенного места жительства. Подозреваемый пустил его на время пожить к себе. Впоследствии гость отказался уходить, а также стал устанавливать свои порядки. Это не понравилось владельцу жилья. В результате он разозлился и избил пенсионера, чем причинил ему тяжелые травмы, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.