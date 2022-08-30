Хозяин дома под Нижним Тагилом до смерти забил своего гостя

Поетрпевший не имел определенного места жительства. Подозреваемый пустил его на время пожить к себе. Впоследствии гость отказался уходить, а также стал устанавливать свои порядки. Это не понравилось владельцу жилья. В результате он разозлился и избил пенсионера, чем причинил ему тяжелые травмы, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
По данным Следственного комитета по Свердловской области, подозреваемому вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. В ходе предварительного следствия проведен осмотр места происшествия и допрошены свидетели. Также сам обвиняемый сообщил детали инцидента.
В рамках уголовного дела была проведена психологическая экспертиза. Она показала, что у мужчины хроническое психическое расстройство. По этой причине в суд было направлено постановление для применения принудительного лечения.