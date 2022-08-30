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Хозяин дома под Нижним Тагилом до смерти забил своего гостя

Сегодня, 14:18
Фото: СУ СК по Свердловской области
74-летний мужчина забил до смерти своего гостя в селе Мурзинка под Нижним Тагилом. Погибшему было 70 лет.

Поетрпевший не имел определенного места жительства. Подозреваемый пустил его на время пожить к себе. Впоследствии гость отказался уходить, а также стал устанавливать свои порядки. Это не понравилось владельцу жилья. В результате он разозлился и избил пенсионера, чем причинил ему тяжелые травмы, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

По данным Следственного комитета по Свердловской области, подозреваемому вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. В ходе предварительного следствия проведен осмотр места происшествия и допрошены свидетели. Также сам обвиняемый сообщил детали инцидента.

В рамках уголовного дела была проведена психологическая экспертиза. Она показала, что у мужчины хроническое психическое расстройство. По этой причине в суд было направлено постановление для применения принудительного лечения.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Нижний Тагил#Избиение#Смерть#Село#Сосед
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