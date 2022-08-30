«Облкоммунэнерго» провело техприсоединение школ в Усть-Утке и Нижнем Тагиле

Работы по обеспечению социально значимых объектов ведутся с начала 2022 года в различных городах Свердловской области: в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле и других поселениях. Подключение в некоторых районах уже завершено, в других пока продолжается.