TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

«Облкоммунэнерго» провело техприсоединение школ в Усть-Утке и Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:09
Фото: «Облкоммунэнерго»
Мероприятия по техприсоединению от «Облкоммунэнерго» прошли в школах Усть-Утки, а также в школе и детском саду Нижнего Тагила. Подключения к электросетям социально значимых объектов связаны с Днём знаний. Энергетики продолжат запитку зданий.

Работы по обеспечению социально значимых объектов ведутся с начала 2022 года в различных городах Свердловской области: в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле и других поселениях. Подключение в некоторых районах уже завершено, в других пока продолжается.

Для каждого объекта техприсоединения специалисты создают отдельную проектную документацию. При этом не важно, возводится ли объект с нуля или увеличивается мощность уже эксплуатируемой конструкции. Каждый раз «Облкоммунэнерго» находит индивидуальное техническое решение.

Подача электричества уже налажена в МОУ №23 Нижнего Тагила. В детском саду №10 возведены трансформаторные будки и линии электропередачи 0,4 кВ. В Усть-Утке также организована подстанция и воздушная ЛЭП 10 кВ. Подобные манипуляции были проведены и в многоэтажке в Красноуфимске.

Энергетики работают над подключением Школы бокса в Каменске-Уральском и Дворца водных видов спорта в Первоуральске. В дальнейшем будут возведены транспортные подстанции и кабельные линии 6 кВ.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#Электричество#Школа#Спортивная школа#Детский сад
Подпишитесь
Талантливый, всем помогал: друзья рассказали об умершем ведущем Сумарокове из Тагила
Вчера, 17:27
Превышения вредных веществ и цветущий пруд. Главные экособытия за неделю в Тагиле
Вчера, 15:25
Импортозамещение впечатлений. Как при санкциях развивается туркластер «Гора Белая»
Вчера, 13:08
Тагильчанин в поисках работы отдал мошенникам 1,5 миллиона рублей
Мужчина из Нижнего Тагила, который искал работу, перевел мошенникам через мобильное приложение более 1,5 миллиона рублей.
Вчера, 17:05
Летающий лыжник Илья Маньков из Нижнего Тагила завоевал «золото»
Вчера, 10:52
Аномальное похолодание надвигается на Свердловскую область
Вчера, 13:04