«Облкоммунэнерго» провело техприсоединение школ в Усть-Утке и Нижнем Тагиле

Работы по обеспечению социально значимых объектов ведутся с начала 2022 года в различных городах Свердловской области: в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле и других поселениях. Подключение в некоторых районах уже завершено, в других пока продолжается.
Для каждого объекта техприсоединения специалисты создают отдельную проектную документацию. При этом не важно, возводится ли объект с нуля или увеличивается мощность уже эксплуатируемой конструкции. Каждый раз «Облкоммунэнерго» находит индивидуальное техническое решение.
Подача электричества уже налажена в МОУ №23 Нижнего Тагила. В детском саду №10 возведены трансформаторные будки и линии электропередачи 0,4 кВ. В Усть-Утке также организована подстанция и воздушная ЛЭП 10 кВ. Подобные манипуляции были проведены и в многоэтажке в Красноуфимске.
Энергетики работают над подключением Школы бокса в Каменске-Уральском и Дворца водных видов спорта в Первоуральске. В дальнейшем будут возведены транспортные подстанции и кабельные линии 6 кВ.