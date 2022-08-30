Ребёнок получил два перелома в детском саду Екатеринбурга

Родительница пришла забирать малыша из дошкольного учреждения. Воспитатель вывела пострадавшего, у него болталась рука. Женщина начала оправдываться перед матерью. Она говорила, что «сами понимаете, я тут забегалась». Тем временем у ребёнка обнаружили два перелома со смещением. Врачи не могут гарантировать того, что проблема не скажется на здоровье в будущем.