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Ребёнок получил два перелома в детском саду Екатеринбурга

Сегодня, 08:43
Фото: 1MI
Во время нахождения в детском саду Екатеринбурга 5-летний ребёнок сломал руку сразу в двух местах.

Родительница пришла забирать малыша из дошкольного учреждения. Воспитатель вывела пострадавшего, у него болталась рука. Женщина начала оправдываться перед матерью. Она говорила, что «сами понимаете, я тут забегалась». Тем временем у ребёнка обнаружили два перелома со смещением. Врачи не могут гарантировать того, что проблема не скажется на здоровье в будущем.

Мама пострадавшего обратилась в правоохранительные органы Екатеринбурга с заявлением для того, чтобы полицейские разобрались в обстоятельствах произошедшего. Также городской департамент образования инициировал собственную проверку, сообщает Ура.ру.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Перелом#Больница#Дети
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