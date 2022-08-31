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Скончался экс-президент СССР Михаил Горбачев

Сегодня, 08:20
Фото: 1MI
Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался в ночь на 31 августа в Москве. Ему был 91 год. Перед этим он попал в спецотделение Центральной клинической больницы.

По словам медиков, Горбачев умер после тяжелой и продолжительной болезни, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Центральную клиническую больницу.

Накануне кончины он прибыл на гемодиализ в больницу. У политика были больные почки, из-за которых он по рекомендации более года находился в медучреждении. Коронавирусом Горбачев не болел. Сказались возраст и болезни, пишет «Лента» со ссылкой на источник из окружения политика.

Похоронить Горбачева планируется на Новодевичьем кладбище, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой, рассказал еще один источник. Он отметил, что таким было завещание политика.

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