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Поджигательнице подруги из Екатеринбурга вынесли приговор

Сегодня, 12:06
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга спалила свою знакомую за то, что она ее оскорбила. 1 сентября злоумышленницу взяли под стражу в зале.

47-летнюю жительницу признали виновной. Известно, что в ночь на 3 октября прошлого года подруги распивали спиртное в компании из четырех человек. 

В какой-то момент приятельница оскорбила одну из присутствующих, а та в свою очередь взяла стопку бумаги, налила бензин и вылила его на плечо и шею 56-летней обидчицы, а затем включила зажигалку, пишет «Вечерний Краснотурьинск». 

Все случилось очень быстро, и никто не смог оперативно потушить женщину. Она прошла лечение, ей установлен тяжкий вред здоровью.

Злоумышленницу приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима. Также она должна заплатить пострадавшей 375 тысяч рублей.

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#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Поджог#Огонь#Пламя#Приговор
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