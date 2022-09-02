Поджигательнице подруги из Екатеринбурга вынесли приговор

47-летнюю жительницу признали виновной. Известно, что в ночь на 3 октября прошлого года подруги распивали спиртное в компании из четырех человек.
В какой-то момент приятельница оскорбила одну из присутствующих, а та в свою очередь взяла стопку бумаги, налила бензин и вылила его на плечо и шею 56-летней обидчицы, а затем включила зажигалку, пишет «Вечерний Краснотурьинск».
Все случилось очень быстро, и никто не смог оперативно потушить женщину. Она прошла лечение, ей установлен тяжкий вред здоровью.
Злоумышленницу приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима. Также она должна заплатить пострадавшей 375 тысяч рублей.