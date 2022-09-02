Из горящей девятиэтажки в Нижнем Тагиле эвакуировали людей

О пожаре спасатели узнали в 6.16, когда к ним поступило сообщение о возгорании. Огнеборцы оперативно прибыли на место и экстренно эвакуировали 16 жильцов дома, сообщили в ГУ МСЧ по региону.
Эвакуировали граждан по лестничным маршам, а звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных масок пожарные спасли жизни трех человек.
Выяснилось, что здание задымилось из-за мусора. Он загорелся в подвале.
Никто не пострадал. Пламя потушили 15 человек на 5 спецмашинах. К 6.50 все работы по тушению были завершены.