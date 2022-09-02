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Из горящей девятиэтажки в Нижнем Тагиле эвакуировали людей

Сегодня, 10:05
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле ранним утром 2 сентября дымной высотки на Ленинградском проспекте эвакуировали людей.

О пожаре спасатели узнали в 6.16, когда к ним поступило сообщение о возгорании. Огнеборцы оперативно прибыли на место и экстренно эвакуировали 16 жильцов дома, сообщили в ГУ МСЧ по региону.

Эвакуировали граждан по лестничным маршам, а звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных масок пожарные спасли жизни трех человек.

Выяснилось, что здание задымилось из-за мусора. Он загорелся в подвале.

Никто не пострадал. Пламя потушили 15 человек на 5 спецмашинах. К 6.50 все работы по тушению были завершены.

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#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Жители#Здание#Дым#Эвакуация
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