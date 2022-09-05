3-летний ребенок заживо сгорел в поселке Первомайский

Частный дом горел по ул. Ленина. Пламя увидели соседи и вызвали пожарных, сообщает ОНД Нижнего Тагила и ГГО.
До того, как огнеборцы приехали на место ЧП, пламя тушили сами местные жители. Внутри находились женщина и ее 3-летний сын. Соседи разбили окно в дом, вынесли малыша и вывели мать. Ребенок не подавал признаков жизни.
Хозяйка жилья получила ожоги II-III степени, ее отвезли в больницу. Ребенок погиб. Известно, что женщина увлекается спиртным.
Предварительная причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем. Проводится проверка.