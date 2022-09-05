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3-летний ребенок заживо сгорел в поселке Первомайский

Сегодня, 17:02
Фото: ОНД Нижнего Тагила и ГГО

Нетрезвую мать спасли из горящего дома в поселке Первомайский

4 сентября в 19.51 в поселке Первомайский горел частный дом. В результате ЧП сгорел ребенок.
Фото: ОНД Нижнего Тагила и ГГО

Частный дом горел по ул. Ленина. Пламя увидели соседи и вызвали пожарных, сообщает ОНД Нижнего Тагила и ГГО.

До того, как огнеборцы приехали на место ЧП, пламя тушили сами местные жители. Внутри находились женщина и ее 3-летний сын. Соседи разбили окно в дом, вынесли малыша и вывели мать. Ребенок не подавал признаков жизни.

Хозяйка жилья получила ожоги II-III степени, ее отвезли в больницу. Ребенок погиб. Известно, что женщина увлекается спиртным.

Предварительная причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем. Проводится проверка.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Ребенок#Пожар#Погиб#Погиб ребенок
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