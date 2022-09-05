Изрезанная подростком девочка в поселке Исток стала его случайной жертвой

Девочка вышла из комы. 5 сентября ее переводят из реанимации в хирургическое отделение. Доктора позволили родителям увидеть своего ребенка и им пострадавшая поведала, что с нападавшим на нее парнем она не была знакома, пишет Е1.
Всё, что рассказывают про любовные разборки, — это чушь. Она его не знала. Я был на мере пресечения, читал его объяснение. Когда его поймали, он показал, где выбросил нож, куртка была в крови, - сказал отец девочки.
Также по его словам, злоумышленник признался правоохранителям, что в тот день он вышел от бабушки и просто захотел кого-нибудь убить. Сев на скамейку он увидел девочку, похожую на ту, которая обижала его в школьные времена.
Напомним, ЧП произошло 1 сентября после школьной линейки. Подросток вышел от бабушки, но вместо того, чтобы дойти до дома, изрезал школьницу.