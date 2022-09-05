TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Изрезанная подростком девочка в поселке Исток стала его случайной жертвой

Сегодня, 12:31
Фото: 1MI
Ученица 9 класса, которую на улице в поселке Исток изрезал ножом 15-летний тинейджер, стала его случайной жертвой.

Девочка вышла из комы. 5 сентября ее переводят из реанимации в хирургическое отделение. Доктора позволили родителям увидеть своего ребенка и им пострадавшая поведала, что с нападавшим на нее парнем она не была знакома, пишет Е1.

Всё, что рассказывают про любовные разборки, — это чушь. Она его не знала. Я был на мере пресечения, читал его объяснение. Когда его поймали, он показал, где выбросил нож, куртка была в крови, - сказал отец девочки.

Также по его словам, злоумышленник признался правоохранителям, что в тот день он вышел от бабушки и просто захотел кого-нибудь убить. Сев на скамейку он увидел девочку, похожую на ту, которая обижала его в школьные времена.

Напомним, ЧП произошло 1 сентября после школьной линейки. Подросток вышел от бабушки, но вместо того, чтобы дойти до дома, изрезал школьницу. 

Неизвестный изрезал ножом 16-летнюю школьницу в поселке под Екатеринбургом
Узнать подробнее
Читайте также:
Дело об изрезанной школьнице под Екатеринбургом взял на контроль глава СК РФ
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Ранение#Нападение#Нож
Подпишитесь
Урок без телефонов: ликуют ли учителя Тагила и почему родители остались недовольны
2 сентября, 17:24
37 деревьев будут спилены у школы № 33 в Нижнем Тагиле
3 сентября, 16:48
Тагильчанин жалуется на списание «Альфа-банком» денег с кредитки с закрытым лимитом
Сегодня, 11:19
Нецензурный ответ появился на негативный отзыв о бургерной в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:24
Семейная пара украла плитку для ремонта Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле
На глазах очевидцев семейная пара из Нижнего Тагила утащила плитку, нужную для ремонта Ленинградского проспекта, в свою машину. Инцидент случился 4 сентября, около 19:45.
Сегодня, 10:21
Стали известны даты отключения электричества в Нижнем Тагиле и пригороде
Расписание предстоящих отключений электричества для проведения работ в сетях АО «Облкоммунэнерго» (филиал «Тагилэнергосети») опубликовала администрация Нижнего Тагила.
Вчера, 13:08