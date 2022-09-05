Семейная пара украла плитку для ремонта Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле

Тротуарная плитка предназначалась для проведения ремонтных работ. Злоумышленники действовали в дневное время суток на глазах у прохожих. Местные жители зафиксировали инцидент на видео. На кадрах видно, что молодые люди неспешно относят плиточку в багажник своей машины ВАЗ-2112.
Люди, которые видят случившееся, не останавливаются для того, чтобы предотвратить хищение. Видеозапись случившегося опубликовало сообщество «Инцидент Нижний Тагил».
Ранее в социальных сетях Нижнего Тагила стало распространяться фото предполагаемых воров. Местные жители утверждают, что парни ходят по торговым точкам города, выискивают камеры видеонаблюдения, а после крадут товары.