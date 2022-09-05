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Семейная пара украла плитку для ремонта Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:21
Фото: 1MI
На глазах очевидцев семейная пара из Нижнего Тагила утащила плитку, нужную для ремонта Ленинградского проспекта, в свою машину. Инцидент случился 4 сентября, около 19:45.

Тротуарная плитка предназначалась для проведения ремонтных работ. Злоумышленники действовали в дневное время суток на глазах у прохожих. Местные жители зафиксировали инцидент на видео. На кадрах видно, что молодые люди неспешно относят плиточку в багажник своей машины ВАЗ-2112.

Люди, которые видят случившееся, не останавливаются для того, чтобы предотвратить хищение. Видеозапись случившегося опубликовало сообщество «Инцидент Нижний Тагил».

Ранее в социальных сетях Нижнего Тагила стало распространяться фото предполагаемых воров. Местные жители утверждают, что парни ходят по торговым точкам города, выискивают камеры видеонаблюдения, а после крадут товары.

Молодые люди воруют в магазинах Нижнего Тагила
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Криминал#Воровство#Кража#Плитка#Тротуарная плитка
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